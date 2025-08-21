Karatay Belediyesi, Halk Ekmek’te ekmek fiyatını düşürdü. Tam buğday ekmeği, talep artışı sağladı. Kampanya, sağlıklı beslenmeye katkı sundu

SAĞLIKLI BESLENMEYİ TEŞVİK EDİYOR

Karatay Belediyesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla Halk Ekmek’te tam buğday ekmeği fiyatını düşürerek bu ürünün tüketiminde 5 kat artış sağlamış durumda. Bu adım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2013 yılında başlatılan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”na önemli bir katkı sunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası” çerçevesinde yapılan tanıtım toplantısının hemen ardından harekete geçen Karatay Belediyesi, Halk Ekmek’te tam buğday ekmeği fiyatında indirim yapmayı tercih etti. Bu sayede ilçede tam buğday ekmeğine olan ilgi ciddi oranda artmış durumda. Kampanyanın etkisini artırmak için yoğun tanıtım faaliyetleri düzenlendi.

KAMPANYA ÇEŞİTLİ DESTEKLERLE GÜÇLENİYOR

Kampanya, kamu kurumları ile akademi çevrelerinden geniş bir destek alarak güçlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Konya Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, fırıncılar odası, un fabrikaları ve alanında uzman akademisyenler de katkı sundu.

Karatay Belediyesi, bu çalışmasıyla 2013 yılında başlatılan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”na da önemli bir destek sağladı. Tam buğday ekmeği, tazeliğini uzun süre koruyarak israf oranını azaltıyor. Böylece sağlıklı beslenmeyi teşvik etmenin yanı sıra ekmek israfının önlenmesine de katkı sunuyor.

KİLCA: VATANDAŞLARDAN OLUMSUZ GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası” çerçevesinde Halk Ekmek’te yapılan fiyat indiriminden sonra vatandaşların sağlıklı beslenmeye gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kılca, ilçede bulunan 37 ayrı Halk Ekmek satış büfesinde tam buğday ekmeği satışlarının önemli oranda arttığını belirterek, “Sağlıklı beslenme, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli unsurlardan biridir. Biz de Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimizin daha sağlıklı ürünlere kolay ulaşabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. 37 satış noktamızda vatandaşlarımız ekmek alırken tercihini giderek daha fazla tam buğday ekmeğinden yana kullanıyor. Bu ilgi, kampanyamızın ne kadar yerinde bir adım olduğunu gösteriyor,” dedi.

GELECEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

Başkan Kılca, tam buğday ekmeğinin zengin lif, mineral ve vitamin içeriğine dikkat çekerek, bu alışkanlığın sürdürülebilir olması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Kılca, 2013 yılında başlatılan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”na önemli bir katkı sunduklarını ifade etti. Beyaz un üretiminde buğdayın sadece yüzde 60-65’inin değerlendirildiğini, tam buğday ununda ise bu oranın yüzde 90-95’e çıktığını vurgulayan Kılca, “Bu sayede buğdaydan daha fazla yararlanıyoruz,” dedi. Kılca, hedeflerinin yalnızca kampanya süresiyle sınırlı kalmayan, kalıcı bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, “Hem fiyat politikamız hem de tanıtım faaliyetlerimizle sağlıklı ekmeğe erişimi kolaylaştırıyoruz. Amacımız, tam buğday ekmeğini günlük beslenmenin doğal bir parçası haline getirmek,” ifadelerini kullandı.