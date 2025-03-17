Karatay’da Başıboş Köpek Sorunu Devam Ediyor

OLAYLARIN ARDINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Konya’nın Karatay ilçesi Başak Mahallesi’nde, 7 Mart 2025’te 2 yaşındaki Suriye uyruklu Rana El Selci’nin başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi sonrasında mahalledeki durumu gözler önüne seren yeni görüntüler elde edildi. Olay, yerel halkta büyük bir üzüntü bırakmıştı.

KÖPEK SAYISINDA AZALMA KAYDEDİLDİ

Karatay Belediyesi, meydana gelen olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgeden 2 bin 500’e yakın köpeğin toplandığını ve sokak köpeklerinin sayısının önemli ölçüde azaldığını bildirmişti. Ancak son görüntüler, mahallenin hala başıboş köpeklerden arınmadığını ve bu hayvanların dolaşmaya devam ettiğini gösteriyor.

Sokak köpeklerinin varlığından endişe duyan bölge sakinleri, yetkililerden daha etkili önlemler alınması gerektiğine yönelik talepte bulunuyor. Olayın ardından halkın güvenliği bir kez daha gündeme gelirken, çözüm yollarının bir an önce hayata geçirilmesi bekleniyor.