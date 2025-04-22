Karatay’da Bıçakla Cinayet Yeniden Yargı

YENİ YARGILAMAYA BAŞLANDI

Konya’nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkan ve dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanık Neşet G.’nin yeniden yargılanma süreci başladı. Duruşma, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Sanık Neşet G., maktul Damla Dakım’ın yakınları ve taraf avukatları duruşmada yer aldı.

PSİKOLOJİK RAPOR TALEBİ

Savcılık, sanığın psikolojik tedavisini gösteren raporların dosyaya eklenmesini ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeni bir rapor hazırlanmasını istedi. Mahkeme heyeti, savcılığın taleplerini onaylayarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun yanı sıra, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

KARAR BOZULMUŞTU

Olay, 14 Eylül 2023 tarihinde Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde gerçekleşti. Cezaevinden izinli çıkarak Damla Dakım’ı bıçakla öldüren Neşet G., daha önce “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanmış ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak istinaf mahkemesi, sanığa “haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği” gerekçesiyle verilen kararı bozmuştu.