Karatay’da Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, 12.45 civarında Emirgazi Mahallesi Şeyhülema Recepağa Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çatıda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın meydana geldi.

VATANDAŞLARDAN İHBAR

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek bina sakinlerini güvenli bir şekilde tahliye etti.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE HASAR

İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, binanın çatı kısmında maddi hasara yol açtı. Yangınla ilgili olarak tahkikata başlatıldı.

ÖNEMLİ

