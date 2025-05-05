Karatay’da Doğal Gaz Patlaması Yaşandı

DOĞAL GAZ PATLAMASI VE YANGINDA YARALILAR VAR

Konya’da, 4 katlı bir apartmanın 3. katında doğal gazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında toplamda 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Olay, saat 01.40 sıralarında Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerindeki bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 3. katta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında yangın çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Patlama ile ilgili ihbar yapıldıktan sonra sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz firması Gaznet ekipleri olay yerine yönlendirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucunda yaralanan 12 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Konya Valiliği, X üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “05.05.2025 günü saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmiştir. Olay yerinde, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerine yer verildi.