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Karatay’da Patlama, 10 Kişi Taburcu

PATLAMADA YARALANANLARIN DURUMU

Konya’nın Karatay ilçesinde gerçekleşen patlamada yaralanan 10 kişinin tedavisi sona erdi. Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi’ndeki 4 katlı binanın 3. katında meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada toplamda 12 kişi yaralanmıştı. Bu yaralılardan 1’i dünden, 10’u ise bugün taburcu edildi.

AĞIR YARALI HASTA YETİŞİYOR

Ağır yaralı bir kişinin tedavisi ise Konya Şehir Hastanesinde devam ediyor. Yapılan ilk incelemelere göre, patlamanın yaşandığı dairenin doğal gaz borusunun kesik olduğu tespit edildi. Patlamanın sebebi bu durum olarak belirlendi.

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