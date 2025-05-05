Karatay’da Patlama Sonrası Yangın Çıktı

PATLAMADA YANGIN ÇIKTI

Konya’nın Karatay ilçesinde, 4 katlı bir binanın 3’üncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Bu olay sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Konya Valiliğinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayın saat 01.40 sularında Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi’nde gerçekleştiği belirtildi.

ACİL EKİPLER BÖLGEDE GÖREVDE

Patlama sesiyle uyanan çevre sakinleri hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Valilik, ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığını ve yaralıların ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

VALİLİK AÇIKLAMASI YAPTI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Olayda ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.