Karatay’da Patlamada 12 Yaralı Var

PATLAMA OLAYI VE YARALILAR

Konya’nın Karatay ilçesinde Gazi Osmanpaşa Mahallesi’nde yer alan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana gelen patlamada 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Olayın, doğal gazdan kaynaklı olduğu düşünülüyor. İhbar üzerine hızla olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Patlama sonucunda yaralanan 1’i ağır 12 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği, meydana gelen patlamayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

VALİNİN İNCELEMELERİ

Vali İbrahim Akın, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Akın, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin, binada kurtarma ve çalışmalara devam ettiği belirtiliyor.