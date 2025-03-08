Karatay’da Saldıran Köpekler Küçük Kızı Öldürdü

ACı OLAY

Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak’ta yaşayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, ailesiyle birlikte bir yakınlarına iftara gitti. İftar saati yaklaşırken çocuklar sokakta oynarken, Rana El Selci diğer çocuklardan ayrıldı. Kısa bir süre sonra çocuğun üzerine yaklaşık 10 köpek saldırdı. Çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından boş bir arazide kanlar içinde bulunurken, olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi ve durumu ailesine bildirdi. Olaydan sonra sokakta toplanan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği’nin resmi X hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay ilçemiz Başak Mahallesi’nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S. isimli çocuğumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir.” denildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN DEĞERLENDİRME

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu trajik olayla ilgili açıklama yaptı. Kılca, sosyal medya platformu X hesabında, “Dün akşam saatlerinde yaşanan olaydan büyük üzüntü duyuyoruz” şeklinde belirtti. Konunun hassasiyeti nedeniyle uzun zamandır toplama çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kılca, “Her türlü engelleme girişimine ve çalışanlarımıza yönelik saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024’te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için yoğun bir çalışma planını sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Kılca, bazı bölgelerin geniş arazilere sahip olduğunu, bu alanlarda daha hassas ve planlı bir toplama çalışması yürüttüklerini belirterek, “Çalışmalar neticesinde sahipsiz köpek sorununu bölgemizde önemli ölçüde azalttığımız bir dönemde, yüreğimizi yakan bu acı hadisenin yaşanmış olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi. Hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığını vurgulayan Kılca, “Ellerine geçen her fırsatta sözde hayvanseverliği toplum sağlığını hiçe sayacak seviyede kullananların ve insan canını ikinci plana atarak sorunun büyümesine sebep olanların bilmesini isterim; şehir olarak topyekun bir duruşla sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağız. Toplama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle sahada çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbimden rahmet diliyorum. Allah ailesine sabır versin. Başımız sağ olsun.” diye ekledi.