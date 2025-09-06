Karatay’da Şiir Şöleni Gerçekleşti

ŞİİR ŞÖLENİNDE BİR ARAYA GELEN ŞAİRLER

Konya’da, Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından düzenlenen 14. Mevlana Şiir Şöleni, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen şairler ve sanatseverleri bir araya getirdi. Şölene Kırgızistan, Doğu Türkistan, Tataristan, Azerbaycan ve Filistin’den toplam 19 şair katıldı. Etkinlik, Mevlana Müzesi Gül Bahçesi’nde yapıldı.

KONYA’NIN KÜLTÜREL DERİNLİĞİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, etkinlikte, Konya’nın tarihin bir döneminde birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirtti. Kılca, şehrin estetikten nasıl beslenerek kültür ve medeniyetle bütünleştiğini örneklerle aktardı. Ayrıca, “Konya, ruhun sırlandığı, aşkın ilham olup aktığı bir diyardır. Bu yüzden Konya sadece Selçuklu’nun değil, aşkın da başkentidir” ifadelerini kullandı. Kılca, şehrin sokaklarının tarih ile dolu olduğunu vurguladı.

ŞİİRİN DÜNYASI VE MEVLANA’NIN İLHAM KAYNAĞI

Kılca, Mevlana’nın manevi atmosferinin Konya’da eşsiz bir uyum yarattığını ifade ederek, şehrin her köşesine gizli anılar ve şiirlerin saklandığını belirtti. “Şiir bazen bir haykırış, çoğu zaman bir sükut ama her zaman ruha dokunan bir düş. Ecdadımız bunu çok iyi bilirdi. Konya’nın manevi ikliminde, şiirin büyülü dünyasında yeni dizeler filizlenecek, yeni arayışlar yeşerecek” dedi. Ayrıca, bu bakımdan şehrin aşıkların buluşma noktası olduğunu da sözlerine ekledi.

ŞAİRLERİN PERFORMANSLARI VE ANISAL HEDİYELER

Kırgızistanlı şair Altınbek İsmailov, etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Programda, katılan şairlerin şiirlerini seslendirmesinin ardından, günün anısına plaket ve hediye takdim edildi.