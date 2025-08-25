Karatay’da Silahlı Saldırıda İki Ölü

KAÇIRILAMAYAN SALDIRI SONUCU CAN KAYBILARI

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bir araca gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1’i çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını yitirdi. Olay, Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’taki bir sitenin bahçesinde, M.K. (33) ve yeğeni S.K. (11) içinde bulundukları 51 AEL 448 plakalı otomobilin hedef alındığı anda meydana geldi.

OLAY YERİNE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silahlı saldırının ardından durum hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde, M.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır şekilde yaralanan çocuk ise Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS TEŞKİLATI ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Saldırının ardından polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın detayları ve saldırıyla ilgili gelişmeler peş peşe takip edilirken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelenecek.