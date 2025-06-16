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Karatay’da Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

YANGININ YAŞANDIĞI YERİN DETAYLARI

Konya’da, bir sitede bulunan bir dairenin çocuk odasında korkutucu bir yangın meydana geldi. Yangın, saat 17.00 sularında merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Ayşe Pınar Sokak’taki bir konutta çıktı. Yangının çıktığı sırada dairede anne ve iki çocuğu bulunuyordu.

DURUMUN FARK EDİLMESİ VE MÜDAHALE

Yangın sırasında çocuk odasından dumanların yükseldiğini gören anne, hemen çocuklarıyla birlikte evden çıkarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürebildi.

YANGININ NEDENİ VE İNCELEME

Yapılan ilk değerlendirmelere göre yangının, prizde unutulan bir şarj aletinden kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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