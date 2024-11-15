“Karatay’ın Çarpıcı Memeden Uyarıları”

CANAN KARATAY’DAN EZBER BOZAN AÇIKLAMALAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında konuk olan Prof. Dr. Canan Karatay, dikkat çekici açıklamalar yaptı. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu programda Karatay, meme kanserinden erken yaşta yapılan HPV aşılarına kadar birçok önemli noktaya değindi.

MAMOGRAFİ HAKKINDA KESKİN YORUMLAR

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın kanser türlerinden biri meme kanseri. Yaklaşık her 8 kadından biri yaşamı boyunca bu hastalığı yaşıyor ve 30 kadından biri ise bu nedenle hayatını kaybediyor. Erken teşhis bu noktada kritik bir öneme sahip. Uzmanlar, 40 yaş üzerindeki kadınların mamografi çektirmesini öneriyor. Ancak Karatay, mamografi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karatay, “Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir.” ifadesini kullandı.

Erken yaşta HPV aşılarının uygulanmasıyla ilgili de sert eleştirilerde bulunan Karatay, “Sünnetli ülkelerde HPV olmaz.” dedi. Hamilelikte şeker yüklemesi ile ilgili de uyarılarını tekrarladı.

KADINLARA KİMYASAL MALZEME UYARISI

Temizlik ürünlerinin kanserojen etkileri konusunda kadınları uyaran Karatay, “Bunlar kanser nedeni. Temizlik malzemelerinin kokusu kanser kokusudur.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca “Marmara’daki müsilaj bile klozete dökülen temizlik malzemeleri yüzünden oluyor. Bu ürünler yerine sirke ve karbonat kullanın.” şeklinde ekledi.

AĞIR SPORLAR HAKKINDA UYARI

Canan Karatay, spor salonlarında uygulanan ağır sporlarla ilgili de eleştirilerde bulundu. “Vücudu deli danalar gibi yormayın. Sağlıklı olalım derken sağlığınızı kaybediyorsunuz. Hareket önemli ama ağır sporlar, tehlikeli” dedi.

DUBAİ ÇİKOLATASI UYARISI TEKRARLANIYOR

Son olarak, Dubai çikolatası hakkında daha önce yaptığı uyarıları yineleyen Prof. Dr. Canan Karatay, “Bu çikolata tam bir zehir, içinde de çok sayıda katkı maddesi var.” ifadelerini kullandı. Neler Oluyor Hayatta programı, hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.