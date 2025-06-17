Karate 1 Premier Lig’de Başarılar

ERAY ŞAMDAN’IN BAŞARILARI VE HEDEFLERİ

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından organize edilen Karate 1 Premier Lig’de 2023 sezonunu birincilikle tamamlayan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’nin karatede kazandığı ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan, bu yılki dünya oyunları, İslam oyunları ve dünya şampiyonasında da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. 27 yaşındaki milli karateci, dünyanın önde gelen turnuvalarından Karate 1 Premier Lig 2025 sezonunun Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen final etabında rakipleriyle zorlu bir mücadele yaşadı ve kendi klasmanında ikinci kez yılın en iyi sporcusu unvanını “Grand Winner” olarak kazandı.

Uluslararası turnuvalarda pek çok derecesi bulunan milli sporcu, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi görüyor. Ağustosta Çin’de gerçekleştirilecek dünya oyunları ve Kasım’da Mısır’da yapılacak dünya şampiyonası ile aynı ay Suudi Arabistan’da düzenlenecek İslam oyunlarından madalyalar kazanmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şamdan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kazandığı gümüş madalyanın yanı sıra spor hayatında Avrupa, dünya, Akdeniz oyunları ve Avrupa oyunları şampiyonluklarının da bulunduğunu belirtti. Klasmanında dünyanın en iyi 32 sporcusunun yer aldığı ve Fransa, Çin, Mısır ile Fas’ta düzenlenen etaplardan 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak sezonu zirvede tamamladığını ifade etti.

GELECEK HEDEFLERİ VE AKADEMİK KARİYERİ

Önünde dünya oyunları, İslam oyunları ve dünya şampiyonasının bulunduğunu vurgulayan Şamdan, “Hedefim tekrar oralarda zirveyi görmek, bayrağımızı tüm milletlerin arasında dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak. Bunlar için elimden geleni yapıyorum. İnşallah orada da zirveyi göreceğim.” dedi. Ayrıca, 2015 yılında başladığı BUÜ Spor Fakültesi’ndeki yüksek lisansına devam ettiğini ifade eden Şamdan, akademik kariyerini ilerletmek istediğini ve üniversitede karate branşında antrenörlük yaptığını dile getirdi. “Uluslararası veya ulusal maçlarda üniversitemizi antrenör olarak temsil ediyorum. Eğitim anlamında da özgeçmişimi doldurarak üniversiteme, ülkeme, gençliğimize bir şeyler katmak istiyorum.” diye ekledi.

OLİMPİYAT HEDEFİ VE GENÇLERE MESAJI

Karate branşının şu an olimpiyatlarda bulunmadığını hatırlatan Şamdan, branş yeniden olimpiyatlara dahil edilirse altın madalya kazanma arzusunda olduğunu belirtti. Karate yapan çocukların idolü olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Şamdan, “Bu sporu yapanların öncelikle bir hedef koymaları lazım. Hedef olmadan çalışma olmuyor. Karateciysem sadece karate değil, kondisyonuma bakmam lazım, atletizm yapmam lazım, fitness yapmam lazım ki kuvvetleneyim.” ifadelerini kullandı. Disiplinli bir şekilde çoklu disiplinlerde çalışmanın önemine dikkati çeken Şamdan, bu tarz bir yaklaşımın tüm gençlerin önü açacağını söyledi.