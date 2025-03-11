Karate Diamond Kata Cup Sona Erdi

KARATE DIAMOND KATA CUP SONUÇLANDI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Karate Federasyonu faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Karate Diamond Kata Cup” etkinliği, ödül dağıtımıyla sonlandı. Tavşanlı Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Diamond Organizasyonu’nun üçüncüsünde, 11 farklı ilden 20 kulüpten toplamda 217 sporcu, kata branşında mücadelesini sürdürdü.

Etkinliği düzenleyen Tavşanlı Karate Kulübü Antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, organizasyonun amacını Türkiye şampiyonalarına ve uluslararası müsabakalara sporcuları hazırlamak olarak belirtti. Alımcı, “Amacımız, sporcularımızın daha iyi rakiplerle mücadele etmesini sağlamak ve Tavşanlı’mızın tanıtımını yapmak” şekilde ifade etti. İstanbul, Antalya, İzmir ve Kütahya gibi karate sporunun önemli merkezlerinden sporcuların da katıldığı etkinlikte, Tavşanlı’yı 42 sporcu temsil etti.

Müsabakalar sırasında yaşanan yoğun rekabet, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara ödülleri sunuldu. Farklı şehirlerden gelen 20 hakem, müsabakaların adil bir şekilde yönetilmesini sağladı. Tavşanlı sporcuları, bu organizasyonda 9 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyayla genel klasman şampiyonu oldu.