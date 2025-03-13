Karate Harp Okulu’nda 126. Yıl Kutlaması

KARA HARP OKULU’NUN ANISINA YAPILAN TÖREN

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin 126. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, “İlelebet payidar kalacak Cumhuriyeti’mizin temel taşlarından bazıları da Harbiye’de döşenmiştir” dedi. Bu kutlama, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Kültür Sitesi’nde gerçekleştirildi. Törene Bakan Güler’in yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer askeri ve akademik yetkililer katıldı.

GELENEKSEL YOKLAMA UYGULANDI

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından “Geleneksel Yoklama” uygulandı. Kara Harp Okulu öğrencileri numaraları okundukça ayağa kalkarak yoklamaya katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı “1283” numarasının okunmasıyla birlikte tüm öğrenciler “içimizde” diye seslendi. Yoklamanın ardından KHO Korosu tarafından müzik dinletisi düzenlendi ve halk oyunları sergilendi. Harbiyeli öğrenciler, Harbiye Marşı ve 100. Yıl Marşı’nı okudu.

Bakan Güler, Kara Harp Okulu’nun pek çok komutan ve devlet adamı yetiştirdiğini belirterek, burada edindiği tecrübeleri paylaştı. “Burada birbirinden değerli pek çok konu biriktirdim. Hayat yolculuğumda, böyle güzide bir kurumun yer alması benim için büyük ve özel bir anlam taşımaktadır” dedi. Ayrıca Atatürk’ün bu okuldan mezun olmasının bir tesadüf olmadığını vurguladı. “Atatürk’ün bu kutsal ocakta edindiği bilgi ve beceriler, onun karakterini şekillendirmiştir” diyerek okulun önemine dikkat çekti.

GÜVENLİK VE CİDDİYETİ VURGULANDI

Güler, Türkiye’nin hala birçok tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “Etrafımızın adeta ateşten bir çember haline dönüştüğü bu süreçte, artan küresel ve bölgesel risklere karşı çok yönlü ve etkin bir güvenlik politikası takip etmemiz hayati önemdedir” dedi. Bakan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ulusal güvenliği sağlamak için üstlendiği görevleri ve çalışmalarını büyük bir başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

GELECEK İÇİN CEVAP VERMEK ZORUNDAYIZ

Son olarak, “Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonu ve liderliğinde hayata geçirilen uygulamalarla ülkemiz güçlü bir devlet konumuna ulaşırken, uluslararası güvenlik mimarisinde ve müzakere masalarında vazgeçilmez bir üye haline gelmiştir” açıklamasında bulundu. Türk askerinin disiplini ve eğitimdeki rolü hakkında da bilgi veren Güler, genç subayların ülkemizin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Tüm konuşmanın özünde, gelecekteki liderlerin eğitimi ve disiplinin önemi vurgulanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güçlenmesi gerektiği mesajı verildi.