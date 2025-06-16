Karate Premier Ligi Şampiyonu Hümeyra Eraslan

TÜRKİYE PREMIER LİGİ REİS SÖNMEZ ETABI DÜZENLENDİ

Türkiye Karate Federasyonu, yıllarca karate sporuna emek veren merhum antrenör Reis Sönmez adına düzenlediği Türkiye Premier Ligi Reis Sönmez Etabı’nı, 12-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdi. Organizasyon, Başakşehir Gençlik ve Spor Kompleksi’nde yer alan spor salonunda yapıldı.

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN ŞAMPİYONLUK

Bu etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından birçok karateci katılım gösterdi. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün yetenekli sporcusu Hümeyra Eraslan, ümitler 61 kilogram kategorisinde mücadele ederek tüm rakiplerini geride bıraktı ve altın madalya kazanmayı başardı. Hümeyra Eraslan, şampiyonluk sevincini antrenörü Şaban Ağaya ile paylaşarak elde ettiği başarıyla mutluluğunu yaşadı.