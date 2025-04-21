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Karate Şampiyonası Denizli’de Gerçekleşti

ŞAMPİYONAYA YOĞUN KATILIM

Okul Sporları Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Şampiyonası, Denizli’deki etkinliklerle gerçekleştirildi. 15 ilden gelen 330 sporcu, büyük bir rekabetin yaşandığı bu organizasyonda mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Okul Sporları Yarışmaları değişik branşlarda devam ederken, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yoğun bir katılımla Karate Yıldızlar ve Küçükler Grup Şampiyonası yapıldı. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu, bu iki günlük etkinliğin merkezi oldu.

BAŞARI MADALYALARI DAğıTILDI

Tüm gün süren karşılaşmalar büyük bir heyecan yarattı ve sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu turnuvada, Türkiye Şampiyonası’na katılacak sporcular da belirlendi. Başarı gösteren sporlara madalyalar, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Pelin Yalçın, Şube Müdürü Tayfun Güven ve Karate İl Temsilcisi Hacer Taştekin tarafından takdim edildi. Dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonasında illerini temsil etme hakkı kazandı.

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