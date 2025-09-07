Karate Turnuvası Gazze’ye Umut Olacak

TURNUVANIN AMACI VE KATILIMCILAR

Türkiye Karate Federasyonu, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla özel bir karate turnuvası düzenledi. Turnuvanın tüm gelirinin Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Etkinlik, Ataköy Atletizm Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ gibi önemli isimlerin yanı sıra federasyon üyeleri ve çok sayıda sporcu ile izleyici katıldı.

MÜCADELENİN ANLAMINI VURGULADI

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, turnuvanın amacını “Mücadelemiz madalya için değil Gazze’nin umudu için” sözleriyle dile getirdi. Eminoğlu, Gazze’de masum çocukların acı çektiğini ve tüm dünya olarak bu zulme karşı ses çıkarmanın gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası organizasyonların destekleriyle Gazze’ye doğru yola çıkan yardım filosuna dikkat çekti.

TURNUVANIN ANLAM ve ÖNEMİ

Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Nizam Baran, bu anlamlı turnuvanın düzenlenmesinin arkasında önemli bir farkındalık oluşturma hedefinin bulunduğunu belirtti. Baran, “Kardeşlerimize bir ses bir umut olmak açısından bu turnuvayı yapmaktayız” ifadesini kullandı. Turnuvanın, sporcuların madalya kazanmasından ziyade Gazze’deki çocuklara destek vermek ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Diğer karate stillerinden de yoğun katılımın olacağı bu etkinlik, sevgi ve destek amacı taşıyor.