Karate1 Premier Lig 2025, Rabat’ta düzenlendi

KARATE1 PREMIER LİG 2025 SEZONU FİNAL ETABI RABAT’TA DÜZENLENDİ

Uluslararası karate takviminin en önde gelen organizasyonları arasında bulunan Karate1 Premier Lig’in 2025 sezonunun final etabı, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Fas’ın başkenti Rabat’ta yapıldı. Moulay Abdellah Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, 63 ülkeden 360 sporcu tatamiye çıktı. Paris, Hangzhou ve Kahire etaplarının ardından gelen Rabat, sezonun son ayağı olması ve “Grand Winners” unvanlarının belirleneceği bir organizasyon olarak büyük bir önem taşımaktadır.

MİLLİ SPORCULARIMIZ BAŞARI GÖSTERDİ

Turnuvayı yerinde takip eden Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye’nin bu turnuvada 9 milli sporcu ile temsil edildiğini belirtti. Destici, “Milli sporcularımız çok başarılı mücadeleler verdi. Beş sporcumuz finallere kaldı, bronz madalya mücadelesi verdi. Beşi de çeyrek final gördü. Üçü madalya aldı. Hepsini tebrik ediyorum, gurur duyuyorum.” dedi. Ayrıca, bir sporcunun sakatlığı nedeniyle final karşılaşmasına katılamadığı bilgisini vererek, kendisine acil şifalar diledi.

ERAY ŞAMDAN “GRAND WINNER” UNVANINI KAZANDI

Turnuvada dikkat çeken başarı ise milli sporcu Eray Şamdan’dan geldi. Kendi kategorisinde sezon boyunca topladığı puanlarla “Grand Winner” unvanına layık görülen Eray Şamdan, Rabat’taki finalde madalya kazanarak yılın en başarılı sporcusu seçildi. Destici, “Eray Şamdan bugün bizi gururlandırdı. Hem madalya aldı hem de Grand Winner oldu. Bu unvanı özel bir gala yemeğinde teslim alacak. Kendisini milletimiz ve federasyonumuz adına tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Eray Şamdan, turnuvada kazandığı madalya ile protokol tribününe gelerek başarısını Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ve federasyon yetkilileri ile paylaştı.

PROTOKOL DESTEKLERİ ÖNE ÇIKTI

Final müsabakalarını Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici ve Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Tufan protokol tribününden izledi. Destici, Türk kafilesine verdiği destek nedeniyle Büyükelçi Kılıç’a teşekkür ederek, “Devletimizin gücünü burada hissettik. Sayın büyükelçimiz ilk günden itibaren bizimleydi, otelde bizi ziyaret etti, müsabakalarda yanımızda oldu.” şeklinde konuştu.

Destici, “Sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah daha güzel, daha başarılı günler göreceğiz.” dedi. Rabat etabı sonrası sona eren Karate1 Premier Lig 2025 sezonunda sporcuların “Grand Winner” unvanı için en az üç etaba katılmış olmaları gerektiği belirtildi. Rabat ayağı, bu anlamda unvan mücadelesi için belirleyici bir niteliğe sahipti. Türkiye Karate Federasyonu yetkilileri, 2025 sezonundaki başarıların gelecek yıllar için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu vurguladı.