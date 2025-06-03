Karatepe Yazıtları Evrensel Niteliğe Sahip

KARATEPE YAZITLARINDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki ve UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’nde yer alan Karatepe yazıtlarında incelemeler devam ediyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’ndeki yazıtlarla ilgili çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

EVRNESEL NİTELİĞE SAHİP YAZITLAR

Demir, Karatepe yazıtlarının evrensel bir niteliğe sahip olduğunu belirtti ve dünyadaki tüm yazıtların resimden yazıya dönüştüğünü açıkladı. Bu bağlamda resim yazısının herhangi bir dile bağlı olmadığını vurgulayan Demir, “Yani herhangi bir dile bağlı değildir. Karatepe yazıtları evrensel bir niteliğe sahiptir. Dünyadaki tüm yazılar resim yazısından türemiştir. Resim yazıları evrenseldir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Karatepe yazıtlarının İndus Vadisi ve Brezilya’daki İnka Taşı yazıtlarını çözebilecek ipuçları sunduğuna da dikkat çekti.

Demir, İndus Vadisi’ndeki yazıtların çözülmesi için ödüller konulduğunun altını çizerken, Karatepe’deki yazıtların Luvi ve Girit hiyerogliflerinin okunmasını sağladığını belirtti. Karatepe yazıtlarının evrensel olması sayesinde İndus Vadisi’ndeki yazıtların çözülmesine katkı sağlayabileceğini aktaran Demir, bu yazılarla Karatepe’deki Anadolu hiyeroglifleri arasında gramer bakımından benzerlikler bulunduğunu ifade etti.