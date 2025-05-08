Karatepe Yazıtları, UNESCO’ya Kaydedildi

UNESCO DÜNYA BELLEĞİNE EKLENME BAŞARISI

Türkiye’nin ilk açık hava müzesi olan Osmaniye’deki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, Anadolu ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtları ile UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne kaydedildi. Vali Erdinç Yılmaz, müzede gazecilere açıklama yaparak, ortak yürütülen çalışma sonucunda elde edilen bu başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vali Yılmaz, Karatepe Açlantaş Açık Hava Müzesi’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer aldığını hatırlattı.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK VE KORUMA

Vali Yılmaz, “Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’nde yer alan Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonuçlandı” dedi. Paris’te gerçekleştirilen UNESCO yürütme kurulu oturumunda alınan kararla, Karatepe Aslantaş yazıtları ‘Karatepe Yazıtları’ adıyla Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedildi.

GELECEK NESİLLERE AKTARIM

Karatepe Aslantaş yazıtlarının UNESCO Dünya Belleği Kütüğü’ne girmesinin önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Vali Yılmaz, Osmaniye’nin tarihi zenginliklere ve birçok tarihi esere sahip bir bölge olduğunu belirtti. Yılmaz, “Aslantaş Açık Hava Müzesi’ndeki yazıtların bu listeye girmesi, buradaki eserlerin korunması açısından çok kıymetli. Bu değerlerin turizm ve kültürel aktarım konusunda gelecek nesillere iletilmesini önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, insanların bu tarihi yerleri görmesinin önemli olduğunu ve ziyaretçilere bu yerlerin ilgi çekici geldiğini belirtti.

TURİZM İÇİN KIYMETLİ BİR FIRSAT

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Mustafa Çakar, Karatepe Aslantaş yazıtlarının UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne eklenmesinin Osmaniye ve Türkiye turizmi için kıymetli bir gelişme olduğunu ifade etti. Çakar, bu kaydın yazıtların tanıtımına ve dünya kültürüne kazandırılmasına ciddi katkı sağlayacağını düşündüğünü açıkladı.