Karatepe Yazıtları UNESCO’ya Kaydedildi

TÜRKİYE’İN İLK AÇIK HAVA MÜZESİ’NDEN ÖNEMLİ GELİŞME

Türkiye’nin ilk açık hava müzesi olan Osmaniye’deki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’nde yer alan Anadolu ve Fenike dillerinin birlikte kullanıldığı yazıtlar, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne kaydedildi. Vali Erdinç Yılmaz, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında, bu ortak çalışmanın sonucunda elde ettikleri başarıdan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

MÜZE UNESC0’DA ÖNEMLİ BİR YER EDİNİYOR

Vali Yılmaz, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunduğunu hatırlatarak, “Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’nde bulunan Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından ortak yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlandı. UNESCO yürütme kurulunun Paris’te gerçekleştirdiği oturumda alınan kararla Karatepe Aslantaş yazıtları, ‘Karatepe Yazıtları’ adıyla UNESCO Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedildi,” dedi.

TURİZM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI

Karatepe Aslantaş yazıtlarının UNESCO Dünya Belleği Kütüğü’ne girmesinin büyük bir gelişme olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, “Osmaniye tarih boyunca önemli yerleşim yerlerine ve birçok tarihi esere ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Karatepe Açık Hava Müzesi’ndeki yazıtların bu listeye girmesi, eserlerin korunması açısından son derece kıymetli bir durum. Bu değerlerin turizm ve kültürel açıdan gelecekteki nesillere aktarılmasına büyük önem veriyoruz ve korunmaları konusunda hassasiyet gösteriyoruz. İnsanlarımızın bu yerleri görmesi çok önemli ve onların bu yerleri gördüğünde beğendiğini biliyorum. Alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum,” şeklinde konuştu.

Vali Yılmaz’a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun eşlik etti. Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Mustafa Çakar ise yaptığı açıklamada, Karatepe Aslantaş yazıtlarının UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne kaydedilmesinin Osmaniye ve Türkiye turizmi için önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Çakar, yazıtların tanıtımına ve dünya kültürüne kazandırılmasına önemli katkılar sağlayacağını düşündüğünü kaydetti.