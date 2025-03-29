Karavan Tutkunları Bilecik’te Son İftarlarını Yaptı

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN KARAVAN TUTKUNLARI BİLECİK’TE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye’nin dört bir yanından gelen karavan tutkunları, son iftarlarını Bilecik’te gerçekleştirdi. Adana, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Ankara’dan yola çıkan karavan sahipleri, özel hazırladıkları program dahilinde her gün farklı bir ilde konaklıyor ve en son durakları Bilecik oldu. Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, Ramazan ayının sona erdiği bu günde Türkiye’nin dört bir yanından gelen karavancıları ağırladı. Doğasıyla ve huzurlu atmosferiyle tanınan çömlekçilik sanatının yaşatıldığı Kınık köyünde kamp kuran karavancılar, iftar saatinde köylü vatandaşlarla bir araya gelerek manevi bir atmosfer yaşadı.

BÖLGENİN TANITIMI İÇİN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLAR

Bilecik Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Figen Çetin, “Pazaryeri’nin Kınık köyünde sevgili Bilecikli Ramazan abimizin iftar yemeğine katıldık. Türkiye’den karavancıları burada ağırladık” diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti. Kınık Köyü Muhtarı Mehmet Gümüştekin ise, bu tür organizasyonların bölgenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Kınık köyü olarak Ramazan Ceyhan kardeşimin düzenlemiş olduğu iftarda, Karavan Derneği ile değişik illerdeki karavancı arkadaşlarımızı köyümüzde ağırladık” dedi.

Karavan tutkunları, Pazaryeri’nin sunduğu doğal güzellikler ve misafirperverliği karşısında hayranlıklarını dile getiriyor ve ilçeye tekrar gelmeyi arzuladıklarını ifade ediyor. Bu etkinliğin, hem katılımcılar için unutulmaz bir deneyim olduğu hem de bölgenin turizmini canlandırma potansiyeline sahip olduğu açık bir şekilde görülüyor.