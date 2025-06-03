Karayazı’daki Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZANIN DETAYLARI

Erzurum’un Karayazı ilçesinde gerçekleşen ve bir ailenin 3 ferdinin yaşamını yitirdiği feci kaza ile ilgili Vali Mustafa Çiftçi bilgi verdi. Karayazı ilçesinin Çelikli Mahallesi civarında meydana gelen olayda; Balıkesir’in Edremit ilçesinden babası Barış Bakır (35) yönetimindeki 65 ACA 854 plakalı araç, bilinmeyen bir nedenden dolayı dereye uçtu. Sabah saatlerinde kazayı fark eden çevredekiler, durumu güvenlik ekiplerine iletti.

KURBANLARIN BULUNMASI

İhbar sonrası kaza yerine ulaşan jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri; araç sürücüsü Barış Bakır’ın cenazesi dereye uçan araç içinde buldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda; aracın yaklaşık 2 kilometre uzağında, dereden akan suda Gülnaz Bakır (23) ile 5 yaşındaki Selahattin Bakır’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan otopsi işlemleri için cenazeler hastaneye sevk edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “Maalesef üzücü bir kaza oldu. Saat 06.00 sıralarında kaza meydana gelmiş. Aracın dereye uçtuğuna dair ihbar alınması üzerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ve araç içinde anne ile çocuğu derede bulunmuş. Bayram öncesi böyle bir üzüntü yaşadık. Vatandaşlarımız bayram yolunda daha dikkatli olsunlar” dedi.