Karayipler’de Gerilim Arttı; ABD, Venezuela

KARAYİPLER’DE GERİLİM ARTMAKTA

Karayipler bölgesindeki gerilim, ABD ve Venezuela arasındaki gerginlik ile birlikte yükseliyor. Savaş ihtimali giderek daha fazla gündeme gelmeye başlıyor. ABD’nin uyuşturucu kartellerine karşı düzenlemekte olduğu operasyonlar için Venezuela açıklarına savaş gemileri ve uçaklar göndermesi, uluslararası dikkatleri bu bölgeye çekiyor. Venezuela ordusuna ait iki savaş uçağının uluslararası sulardaki ABD donanma gemisine yakın bir uçuş gerçekleştirmesi ise Donald Trump’ın tepkisini çekti. Trump, Venezuela’yı adeta tehdit ederken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise bu tehditlere karşılık verdi.

MADURO’DAN YANIT

Venezuela’nın olası bir askeri müdahaleye karşı tavrı net. Maduro, “Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer,” şeklinde bir açıklamada bulundu. Maduro, başkent Karakas’ta ordu komutanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Trump’ın “Uçaklarınızı düşürürüz.” şeklindeki tehdidine işaret ederek, “Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa, silahlı mücadele aşamasına geçer,” dedi. Ülkesinin seferberlik sürecine vurgu yapan Maduro, “Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez,” diye belirtti.

ABD’nin Karayipler’deki askeri hareketliliğiyle ilgili olarak Maduro, “Venezuela’nın Karayipler’deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika’ya geri dönmemelidir,” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler’in, şiddete yol açan çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı kazandığı zaferlere dikkat çekti. Maduro, Bolivarcı Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her daim korumaya hazır olduklarının altını çizdi.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ

Trump’ın, Venezuela’ya ait savaş uçaklarının bir ABD donanma gemisine yakın uçmasına verdiği tepki de dikkat çekti. Trump, “Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa, o uçaklar düşürülecek,” şeklinde konuştu. Venezuela savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarının yakınına uçması üzerine Trump, “Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir,” ifadelerini kullandı.