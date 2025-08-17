Karaz Kültürü, 159 Eserle Sergilendi

ERZURUM ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE SERGİ AÇILDI

Doğu Anadolu’nun köklü kültürüne ait 159 eser, Erzurum Arkeoloji Müzesi’nde sergilendi. Bu sergide yer alan 122 eser, ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Karaz kültürüne dair çanak, çömlek, ocaklar, taş kalıplar ve metal eserler bu sergide bulunuyor. Kültür Bakanlığı’nın, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirdiği ‘102 yılda 102 sergi’ projesi çerçevesinde ‘Doğu Anadolu’da Kadim Bir Kültür: Karaz’ sergisi açıldı. Başta Erzurum olmak üzere, Karaz kültürünün yaşandığı 8 ilden getirilen eserler sergiye dahil edildi.

KÜLTÜRÜN TARİHİNE IŞIK TUTAN ESERLER

Serginin küratörlüğünü üstlenen Erzurum Arkeoloji Müdürü Hüsnü Genç ile arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, Karaz kültürünü 1942 yılında yaptığı kazılarla ortaya çıkaran Hamit Zübeyir Koşay’a bu sergiyi ithaf etti. Doç. Dr. Altunkaynak, “Devasa bir coğrafyaya yayılmış 5 bin 500 yıl önce bin yıl süreyle varlığını sürdürmüş Karaz kültürüne ait eserler sergilendi” dedi. Erzurum’un bu kültürün merkezlerinden biri olarak öne çıktığını da belirten Altunkaynak, 159 eserden 122’sinin restorasyon sonrası ilk kez sergilendiğini ifade etti.

KÜLTÜREL BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

Sergide, kültüre dair bilgilere ulaşabilmek için duvar giydirmeleri yapıldığını aktaran Doç. Dr. Altunkaynak, “Ziyaretçilerimizin görselliği görebileceği bir gezi rotası oluşturduk. Bu rotada kültürün farklı bölgelerde bulunan arkeolojik kanıtları olan eserlerden oluşturduğumuz bir koleksiyon da mevcut. Ziyaretçilerimiz öncelikle seramik ve ocak ağırlıklı eserleri fark edecek” diye konuştu.

BARIŞÇIL YAŞAM TARZI

Yapılan kazılardan elde edilen eserlerin Karaz döneminin sosyoekonomik yaşam biçimine dair önemli bilgiler sunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Altunkaynak, “Mezarlardan çıkan hediyeler, onların yaşam biçimlerini ortaya koyuyor. Bu kültür daha ziyade yarı taşınabilir yerleşik bir yapıdadır. Ana geçim kaynakları hayvancılık olan, ama tarımla da uğraşan, hareketli ve barışçıl topluluklar. Tüm bunları halkımıza ve daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla bu sergiyi oluşturduk.” şeklinde yorumladı.