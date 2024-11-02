“Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Biri Ölü, İki Yaralı”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Başakşehir 2. Kısım Mahallesi’nde bir dairede meydana geldi. Zafer Nuhoğlu ve eşi Asiye Nuhoğlu’nu oğulları ziyarete geldi. Ancak aile, dün akşam yedikleri yemek sonrası zehirlendiklerini düşünerek hastaneye gitmeye karar verdi. Hastanedeki tedavi sonrasında Nuhoğlu ailesi, iyi hissettiğini belirterek rızalarıyla hastaneden ayrıldı.

AİLENİN DURUMUNU KONTROL ETME ÇABALARI

Bu sabah işe gitmeyen Zafer Nuhoğlu’nun sekreteri kendisine ulaşamayınca komşularına haber verdi. Aynı zamanda Asiye Nuhoğlu da Mert Nuhoğlu’na ulaşmak için komşuları arayarak durumu aktardı. Komşular, kapıyı kırarak eve girdiğinde aileyi baygın halde buldu. Durum hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zafer Nuhoğlu’nun hayatını kaybettiğini, Asiye ve Mert Nuhoğlu’nun baygın olduğunu tespit etti. Asiye ve Mert Nuhoğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Zafer Nuhoğlu’nun cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekipleri de ilk incelemelerde, Nuhoğlu ailesinin evindeki kombinin bacasının yerinden çıktığını ve ailenin sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde durdu. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri gaz sızıntısıyla ilgili detaylı inceleme başlattı.