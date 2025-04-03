Kardelen Toprak Kimdir ve Kaç Yaşındadır?

KARDELEN TOPRAK’IN YARIŞMA KARİYERİ

İşte Benim Stilim yarışmacısı Kardelen, izleyicilerin yoğun ilgisini çeken bir isim haline geldi. Jüri üyelerinden olumlu geri dönüşler alan Kardelen, sergilediği benzersiz stillerle dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmada öne çıkmasıyla birlikte 2025 yılı itibarıyla, en çok konuşulan yarışmacılardan biri olmayı başardı. Peki, kim bu Kardelen Toprak?

Kardelen Toprak, 19 Eylül 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş bir sosyal medya fenomeni ve modeldir. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşında olan Toprak, Başak burcu özellikleri taşımaktadır. 1.78 metre boyunda ve 55 kilogram ağırlığındadır. İki çocuklu bir ailenin kızı olarak doğan Kardelen’in bir de kardeşi bulunuyor. Kardeşi Çağdaş Toprak ile birlikte İstanbul’da büyüyen Toprak, eğitim hayatını da burada tamamlayarak sosyal medya dünyasında kariyer yapmaya yöneldi.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Sosyal medya platformlarında aktif olarak içerik üretmeye başlayan Kardelen, özellikle Instagram üzerinde büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu. 2025 yılı itibarıyla Instagram hesabındaki takipçi sayısı 325.000’in üzerine çıkmış durumda. Bu geniş takipçi kitlesi, onun modellik kariyerinin yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da tanınmasına imkan tanıyor.