“Kardelenler Dizisi Ekranlara Veda Ediyor.”

KARDELENLER DİZİSİ ERKEN VEDA EDİYOR

‘Kardelenler’ dizisi için yolun sonu görünüyor. Büyük beklentilerle yayına başlayan dizi, reyting mücadelesinde istediği başarıyı yakalayamadı. 19 Nisan’da ekrana gelecek 10. bölümle birlikte yayın hayatını sonlandırıyor. Beklenenden erken final kararı alan yapım, televizyon dünyasının yarım kalan hikayeleri arasına girmiş oldu.

DİZİNİN KONUSU VE ODAK NOKTASI

ATV’nin yeni projesi Kardelenler, dağılmış bir ailenin yeniden birleşme çabalarını ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları ele alıyor. Aile bağları, aşk, umut ve yaşam mücadelesini etkileyici bir dille anlatmayı amaçlayan dizi, izleyicilerden beklenen ilgiyi göremedi.

KARDELENLER’İN YILDIZ KADROSU

Dizinin güçlü oyuncu kadrosu şöyle:

– Ayda Aksel (Hicran Korkmaz)

– Barış Falay (Koray Gündoğan)

– Serhat Kılıç (Raci Korkmaz)

– Ahu Yağtu (Menekşe Gündoğan)

– Edip Tepeli (Kahraman Korkmaz)

– Hakan Salınmış (Arif Korkmaz)

– Uğur Uzunel (Çınar Korkmaz)

– Nur Yazar (Gülcan Korkmaz)

– Ece Yaşar (Fatoş Korkmaz)

– Haktan Zavlak (Yankı)

– Zeynep Atılgan (Aysel Korkmaz)

– Mehmet Fatih Obuz (Ferit)

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