“Kardelenler Dizisi Final Yapıyor.”

KARDELENLER DİZİSİ 10. BÖLÜMÜYLE EKRANLARA VEDA EDİYOR

Yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olan ‘Kardelenler’ dizisi, beklenen başarıyı yakalayamadı. Reytinglerde istediği performansı gösteremeyen dizi, 19 Nisan’da yayınlanacak 10. bölümün ardından ekranlara veda edecek.

PARÇALANMIŞ BİR AİLENİN YENİDEN BİRLEŞME MÜCADELESİ

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardelenler, dağılmış bir ailenin yeniden bir araya gelme çabalarını ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları konu alıyor. Aile bağları, sevgi, umut ve yaşam mücadelesini derinlemesine işleyen dizi, izleyicilerin duygusal dünyasına hitap ediyor.

KARDELENLER’İN GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin başarılı oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

– Ayda Aksel (Hicran Korkmaz)

– Barış Falay (Koray Gündoğan)

– Serhat Kılıç (Raci Korkmaz)

– Ahu Yağtu (Menekşe Gündoğan)

– Edip Tepeli (Kahraman Korkmaz)

– Hakan Salınmış (Arif Korkmaz)

– Uğur Uzunel (Çınar Korkmaz)

– Nur Yazar (Gülcan Korkmaz)

– Ece Yaşar (Fatoş Korkmaz)

– Haktan Zavlak (Yankı)

– Zeynep Atılgan (Aysel Korkmaz)

– Mehmet Fatih Obuz (Ferit)

SEYİRCİYLE BULUŞTUĞU KISA SÜREDE EKRANLARA VEDA EDİYOR

Yayın hayatına büyük umutlarla başlayan Kardelenler, reyting savaşında beklenen etkiyi yaratamadı. Dizi, 10. bölümüyle ekranlara veda ederek televizyon dünyasının yarım kalan hikâyeleri arasındaki yerini alıyor.