“Kardelenler Dizisi Final Yapıyor. ATV’de Yayınlanacak.”

KARDELENLER DİZİSİ 10. BÖLÜMÜYLE EKRANLARA VEDA EDİYOR

Yeni sezonda büyük beklentilerle yayına başlayan ‘Kardelenler’ dizisi, reyting performansı nedeniyle yolun sonuna geldi. 19 Nisan’da yayınlanacak 10. bölümle ekranlara veda edecek olan dizi, televizyon dünyasının yarım kalan hikâyeleri arasındaki yerini alıyor.

DİZİNİN KONUSU VE TEMALARI

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardelenler, dağılmış bir ailenin yeniden birleşme mücadelesini ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları konu ediniyor. Aile bağları, sevgi, umut ve hayat mücadelesi gibi evrensel temaları işleyen yapım, izleyicilere duygusal bir deneyim sunmayı hedefliyor.

KARDELENLER’İN OYUNCU KADROSU

Dizinin başarılı oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

– Ayda Aksel (Hicran Korkmaz)

– Barış Falay (Koray Gündoğan)

– Serhat Kılıç (Raci Korkmaz)

– Ahu Yağtu (Menekşe Gündoğan)

– Edip Tepeli (Kahraman Korkmaz)

– Hakan Salınmış (Arif Korkmaz)

– Uğur Uzunel (Çınar Korkmaz)

– Nur Yazar (Gülcan Korkmaz)

– Ece Yaşar (Fatoş Korkmaz)

– Haktan Zavlak (Yankı)

– Zeynep Atılgan (Aysel Korkmaz)

– Mehmet Fatih Obuz (Ferit)

Dizi, izleyiciyle kısa süreli bir buluşma gerçekleştirse de, oyuncuların performansları ve hikâyesiyle akıllarda iz bırakmayı başarıyor.