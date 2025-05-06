Kardelenler Keşiş Gölü’nde Parlıyor

KEŞİŞ GÖLÜ’NDE KARDALENLERİN GÖZ KAMAŞTIRAN GÜZELLİĞİ

Van’ın Erek Dağı eteklerinde, 2 bin 550 rakımlı Keşiş (Turna) Gölü çevresinde açan kardelenler, sunduğu muhteşem manzarayla göz kamaştırıyor. Gürpınar ilçesi sınırlarında yer alan bu göl, Erek Dağı’nın doğusunda konumlanmakta ve etrafında açan çeşitli çiçeklerle doğaseverlere eşsiz bir doğal alan sağlıyor. Milattan önce 685-645 yıllarında Urartu Kralı II. Rusa’nın bölgede akarsu vadisini kapattırmasıyla oluştuğu düşünülen göl, yeşil ve mavi tonlarının birleştiği zengin bir doğal güzelliğe sahip.

NATÜR KAYNAKLARINI SUNAN KEŞİŞ GÖLÜ

Van şehir merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Keşiş (Turna) Gölü, Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki 4 kilometrekarelik alanda yer alıyor ve 20 milyon metreküp su depo kapasitesine sahip. Bu doğal güzellik, canlanan doğa ve geniş kuş çeşitliliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Göl, sunduğu dağcılık, kaya tırmanışı, yürüyüş ve kano gibi etkinliklerle de macera arayanlardan yoğun ilgi görüyor.

Keşiş Gölü, farklı kuş ve canlı türlerine ev sahipliği yaparak, kalabalık şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir vaha sunuyor. Özellikle karların erimesiyle birlikte açan kardelenler, göl çevresinde büyüleyici bir görüntü oluşturuyor. Bu doğal parça, doğayı sevip, onunla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin kaçış noktası haline geliyor.