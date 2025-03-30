Kardelenlerin Sökümü 5 Yıl Yasaklandı

KARDENLERİN TABİATTAKİ DÜZENİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Baharın habercisi olarak bilinen ve endemik türler arasında yer alan kardelenler, Antalya’nın Akseki ilçesindeki yaylalarında doğayı renklendiriyor. Hem süs bitkisi olarak hem de ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan kardelenler, yıllar boyu bilinçsizce kaçak söküm nedeniyle yok olma riski ile karşı karşıya kalmıştı. Bu yıl itibarıyla, kardelenlerin soğanının sökümü 5 yıl süre ile yasaklandı. Kar beyazı rengi ile görsel bir şölen sunan bu çiçekler, doğanın değerini gözler önüne seriyor.

KARDENER AZALDI, DOĞANIN DENGESİ BOZULDU

Çimi Yaylası’nda yaz aylarında arıcılık yapan Mevlüt Arıcı, doğada kardelenlerin sayısının azaldığını ifade ediyor. Arıcı, “Eskiden her yerde bembeyaz ekin tarlası gibi kardelen çiçekleri görürdük. İnsan bakınca huzur duyuyordu. Şimdi Akseki’nin bin 900 metre rakımlı Çimi Yaylası’ndaki kardelenleri resmen arar olduk. Taşların arasında ve karamukların içinde görür olduk. Yıllarca kaçak ve bilinçsiz sökülen kardelen soğanları ciddi şekilde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı” diyor.

KARDENLERİN TEMELİ VE SIMGESİ

Çimi Mahallesi eski muhtarlarından Ramazan Ünal, kardelenin bilim insanları tarafından soğanlı bitkiler arasında en önemli tür olarak tespit edildiğini belirtiyor. Akseki yaylalarındaki kardelenlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Ünal, “En iyi kardelen soğanı Türkiye’de Akseki’nin bin 900 metre rakımlı Çimi Yaylası’nda yetişmektedir. Geçmişte bu yaylanın her tarafı beyaz gelinliklerle süslenirdi. Şimdi ise kayaların dibinde, karamukların içinde görüyoruz” diye ekliyor.

KORDENİ KORUMAK ÖNEMLİ

Kardelen çiçekleri, kar altından çıkıp çiçek açtığında baharın geldiğini simgeliyor. Ünal, “Bu nadide çiçeklerin ihraç edilen önemli bir soğanlı bitkidir. Ancak bilinçsizce zamansız söküm yapılıyor. Doğada nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya” diyor. Süs bitkisi olarak da kullanılan kardelen soğanının, kozmetik sanayisi ile çocuk felci aşısı yapımında değerlendirildiğini belirtiyor. “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kardelen soğanlarının 5 yıl süre ile sökümünün yasaklandığını öğrendik. Bu bizleri çok mutlu etti. Ana yurdu Akseki olan kardelen çiçeklerinin yok olmasını istemiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

“Toros Kardeleni” olarak adlandırılan tür, belirlenen kotalardan fazla toplanması nedeniyle nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Akseki’nin muhtarları ve belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurarak kardelen soğanı sökümünün yasaklanmasını talep etti. Yapılan başvuruda, “İhracatçı firmaların tahsis edilen doğa kotalarından daha fazla miktarda ürünü doğadan kaçak şekilde topladığı tespit edilmiştir. Alınan önlemler yetersiz kalmıştır” denildi.

KARDENLERİN KORUNMASI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Tarım ve Orman Bakanlığı, kardelen soğanlarının sökümü için 5 yıl yasak kararı aldı. Bu kapsamdaki tebliğ, 14.12.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İçeriğinde, “Popülasyonların durumu ve nöbetleşme esaslarına göre belirlenen yerlerde söküm yapılamaz” ifadeleri geçiyor. Ayrıca, doğadan izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi ve kuruluşlar hakkında cezai işlem uygulanacağı vurgulanıyor. Bu maddeler, kardelenlerin korunması ve doğal düzenin devamlılığı için büyük bir öneme sahip.

ANTALYA