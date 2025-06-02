Kardemir 2025’te Yüksek Sevkiyat Başarısı Elde Etti

ÜRETİM VE LOJİSTİK GÜCÜNÜN GÖSTERGESİ

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla gerçekleştirdiği sevkiyat verileriyle üretim ve lojistik gücünü tekrar ortaya koyarak önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Şirket, 2025 yılı için belirlediği 2,5 milyon tonluk satış hedefine ulaşmak amacıyla üretim faaliyetlerine hız verdiğini, sevkiyat performansında da dikkate değer bir artış sağladığını bildirdi.

EN YÜKSEK SEVKİYAT TONAJINA ULAŞILDI

Mayıs ayında yapılan açıklamada, 81 bin 326 ton Nervürlü inşaat çeliği ile toplamda 254 bin 300 ton nihai mamul sevkiyatının gerçekleştirildiği ve bu miktarın aylık bazda en yüksek sevkiyat tonajına ulaştığını belirtildi. Ayrıca, “Yılın ilk beş ayında ulaşılan 1 milyon 77 bin 151 tonluk toplam sevkiyatla, bugüne kadarki en yüksek kümülatif sevkiyat rakamı kaydedilmiştir. Bu başarı, sürdürülebilir üretim gücümüz ve etkin sevkiyat süreçlerimizle Türk sanayisine sağladığımız katkının güçlü bir göstergesidir” denildi.

HEDEFLERE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuya dair değerlendirmesinde, “2025 yılı hedeflerimiz doğrultusunda üretim, satış ve sevkiyat süreçlerimizde kararlılıkla ilerliyoruz. Mayıs ayında ulaştığımız bu başarılı sonuçlar, güçlü bir ekip çalışmasının, stratejik planlamanın ve mühendislik altyapımızın somut bir yansımasıdır. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı azim ve kararlılıkla ülkemiz sanayisine değer katmaya ve hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.