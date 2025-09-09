Kardemir, Sanayi Vizyonunun Simgesidir

KARDEMİR’İN TARİHİ ROLÜ

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ağır sanayi tesisi olan KARDEMİR’in, kuruluşundan bu yana birçok ilke imza attığını ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan üretimleriyle sanayinin öncüsü olduğunu aktardı. Demir, 1937’de Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayileşme hedefleri doğrultusunda temelleri atılan KARDEMİR’in, sadece bir üretim tesisi değil, Türkiye’nin kendi kaynakları ve kendi emeğiyle bağımsız sanayi inşa etme iradesinin simgesi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Demir, 10 Eylül 1939’da gerçekleştirilen ilk Türk demiri dökümünün, Cumhuriyetin sanayi vizyonunun somut bir ifadesi olduğunu belirtti. “Ülkemizin sanayi tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu adım Türkiye’nin kendi ham maddesini işleyerek katma değere dönüştürme kararlılığının en güçlü sembolü olarak milli sanayimizin kapılarını ardına kadar açmıştır.” dedi. Geçen 86 yılın yalnızca bir zaman dilimi olmadığını, bu topraklarda çelikleşen iradenin, gelişen mühendislik kabiliyetlerinin ve kökleşen sanayi kültürünün bir ifadesi olduğunu vurguladı.

ÜRETİMDEKİ BAŞARILAR

Demir, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ağır sanayi tesisi olan KARDEMİR, kuruluşundan bu yana birçok ilke imza atmış, ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan üretimleriyle sanayimizin öncüsü olmuştur.” ifadesini kullandı. Günümüzde KARDEMİR, Türkiye’nin ilk kalın kangalını, ilk yerli demir yolu rayını ve ilk yerli demir yolu tekerleğini üreten ve bu alanlarda ülkemizdeki tek üretici olma konumunu sürdüren bir sanayi devi haline geldi. Bununla birlikte, yalnızca bir üretim merkezi olarak değil, ülkenin üretim bağımsızlığına, demir yolu altyapısına ve ağır sanayi mühendisliğine yön veren bir okul olmayı da sürdürdüğünü belirtti.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE KATKI

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milli Teknoloji Hamlesi” ve “Yerli ve Milli Üretim” vizyonunun, KARDEMİR’in Türkiye’nin üretim bağımsızlığına katkı sağlayan stratejik yatırımlarına yön verdiğine dikkat çekti. “Bu vesileyle ilk Türk demirinin dökümünün 86. yıl dönümünde, emeği geçen tüm mühendislerimize, işçilerimize, teknisyenlerimize, yöneticilerimize ve KARDEMİR’e gönül vermiş tüm Karabük halkına şükranlarımı sunuyor, ülkemize hizmet eden tüm paydaşlarımızı minnetle teşekkürle selamlıyorum.” şeklinde konuştu. Demir, KARDEMİR’in dün olduğu gibi bugün de “Türkiye’nin çelik gücü” olmaya ve ülkenin sanayi yolculuğuna öncülük etmeye devam edeceğini dile getirdi.