KARDENİR’de Stajyer Öğrenci Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI VE HAYATINI KAYBEDEN STAJYER

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş’de gerçekleşen bir iş kazasında stajyer olan bir öğrenci hayatını kaybetti. Olay, KARDEMİR içerisindeki Kontinü Kütük Haddehanesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, KARDEMİR A.Ş ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan proje kapsamında staj gören 11. sınıf öğrencisi Yağız Yıldız, hurda sarma makinesinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından ihbarda bulunulmasıyla birlikte sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yıldız, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ağır yaralı durumda olan genç, ambulansla hastaneye yönlendirilirken, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yağız Yıldız’ın hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu durum, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir konunun tekrar gündeme gelmesini sağladı.