Kardeniz Kılıç, düğününü kutladı

KARDENİZ KILIÇ’IN ÖZEL HAYATI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hızla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Kardeniz Kılıç, şimdi de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz şubat ayında Hollanda’da romantik bir evlilik teklifi alan Kılıç, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmış, ancak paylaşımlarında eşinin yüzünü gizleyerek merak uyandırmıştı. Bu fotoğraflar, binlerce beğeni almış ve gündem olmuştu.

DÜĞÜN TÖRENİ NİKAH YERİ OLDU

Fenomen isim, hayatını Mahir Bektaş ile birleştirdi. İzmir’de gerçekleştirilen düğün töreninde iki farklı gelinlik tercih eden Kardeniz Kılıç’ın heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı. Gelinlikleri sosyal medyada kısa sürede büyük bir beğeni topladı. Ünlü yarışmacının nikâhında yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da yer aldı. Kalaycıoğlu, törenden bir fotoğraf paylaşarak, “Ağlayacağım” notunu düştü. Bu paylaşım da Kılıç’ın hayranları arasında yoğun ilgiyle karşılandı.