Kardeniz Kılıç, Eşiyle Nikâh Masasına Oturdu

SURVİVOR YILDIZI KARDENİZ KILIÇ’IN ÖZEL HAYATI GÜNDEMDE

Kardeniz Kılıç, Survivor yarışması ile adını duyuran bir isim olarak şimdi de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Ailesine dair ilginç bir durum gündeme geldi. Kılıç, amcasının kızının boşandığı eşiyle nikâh masasına oturdu. Bu durumun ailesi tarafından bazı olumsuz tepkilere yol açtığı ve bu nedenle düğüne katılmadıkları öne sürüldü.

Kılıç, Şubat ayında Hollanda’da romantik bir evlilik teklifi aldı. Sosyal medya hesaplarından bu anları takipçileriyle paylaşan Kılıç, fotoğraflarda nişanlısının yüzünü gizleyerek merak uyandırdı. Bu paylaşımlar binlerce beğeni alarak kısa sürede magazin dünyasında geniş yankı buldu. Ünlü fenomen, İzmir’de Mahir Bektaş ile hayatını birleştirdi. Düğün sırasında iki farklı gelinlik giyen Kılıç’ın neşesi dikkatlerden kaçmadı.

Nikâh töreninde Kılıç’ın yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da bulunarak destek verdi. Kalaycıoğlu, düğünden bir kare paylaşarak “Ağlayacağım” notunu düşerek Kılıç’a olan desteğini gösterdi. Ancak düğünün ardında, gazeteci Bilal Özcan’ın iddialarına göre, Kılıç’ın amcasının boşanan kızının eski eşiyle evlenmekte olduğu haberi herkesi şaşırttı. Bu olay sosyal medyada da geniş bir yankı buldu ve Kılıç’ın hayranları arasında büyük bir tartışma başlattı.

Kamışlı’nın Vefatı, Derin Üzüntü Yarattı

Adana'da 94 yaşında hayata veda eden iş insanı Fethi Kamışlı'nın cenaze töreni gerçekleştirildi. Kamışlı'nın vefatı, çevresinde derin bir üzüntü yarattı.
Oğuz Kürşat Onay, Çocukları Kurtardı

Erzincan'da bir sürücü el frenini çekmeyi unuttu; hareket eden araç, oyun oynayan çocuklara yaklaştı. Ancak ilkokul müdürü duruma müdahale ederek aracı durdurdu.

