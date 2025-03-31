Kardeş Kavgasında 10 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

KAVGA VE YARALANMA OLAYI

Konya’da, 10 ve 12 yaşındaki iki kardeş arasında çıkan çatışmada bir çocuk yaralanıyor. Olay, sabah saatlerinde Karatay ilçesindeki bir sokakta gerçekleşiyor. Alınan bilgilere göre, M.K. ve H.K. isimli kardeşler arasında bir tartışma başlıyor. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, M.K., ağabeyi H.K.’yı sırtından bıçaklıyor.

Yaralı H.K., ailesinin yardımıyla çevredeki bir özel sağlık kabinine götürülüyor. Burada bulunanlar durumu hemen yetkililere bildiriyor ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınıyor.

POLİS SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Olayda yer alan M.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.