Kardeş Kavgasında Ağabey Hayatını Kaybetti

DEHŞET VERİCİ TARTIŞMA VE KAVGA

Sivas’ın Kılavuz Mahallesi’nde geçtiğimiz gece büyük bir korku yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.D. ile 24 yaşındaki ağabeyi Serkan Furkan D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir tartışma başladı. Tartışma, çok geçmeden bir kavga haline dönüştü. Bu kargaşada B.D, ağabeyine bıçakla saldırarak onu karnından yaraladı.

YARALILAR VE POLİS MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralı olarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen Serkan Furkan D, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından B.D, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bu kanlı olayla ilgili olarak derhal bir soruşturma başlatıldı.