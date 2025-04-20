Kardeşi, Cenazede Olayı Anlattı

Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ’ın dışarıda buluşmasının ardından, Kırav’ın İstanbul Fatih’teki evine gitmesiyle olayların başlayacağı bir süreç yaşandı. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü ve hemen ardından bileklerini keserek evden kaçtı. Kırav’ın yakınları, onunla irtibat kuramayınca apartmandaki komşularını arayarak durumu kontrol etmelerini istedi. Komşuları, Elif Kırav’ı evinde kanlar içinde buldu. Bu durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırav’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis ekipleri ise detaylı incelemelerinde, cinayeti Sevil Akdağ’ın işlediğini tespit etti. Kırav’ın vücudunda çok sayıda bıçak yarası bulunduğu ve olay yerinde boğuşma izleri olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ ESENYURT’TA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Sevil Akdağ, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları sayesinde kısa sürede Esenyurt’ta yakalandı.

TUTUKLANDI

Akdağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ALKOLÜN ETKİSİNİ BELİRLİYOR

Sevil Akdağ’ın ifadesinde, Elif Kırav ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını ve daha sonra eve geçerek içmeye devam ettiklerini anlattı. Sabah saatlerine gelindiğinde, hiçbir sebep yokken kavga etmeye başladıklarını, Kırav’ın kendisine vurduğunu ve sonrasında boğuşma yaşandığını bildirdi. Kırav’ın hareketsiz yattığını gördüğünde korkup kaçtığını ve aşırı alkol alması nedeniyle olayın detaylarını hatırlayamadığını söyledi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Elif Kırav için Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı ve Kilyos Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye büyük bir kalabalık katıldı, birçok kişi gözyaşlarına boğuldu. Kırav’ın kardeşi Furkan Kırav, kız kardeşi ve Sevil Akdağ’ın eğlenmeye çıktığını, ardından Kırav’ın Akdağ’ı evine davet ettiğini belirtti. Yemek sipariş ettiklerini ve daha sonra ablasının Akdağ ile evde eğlenmeye devam ettiğini aktardı. Yukarıda yaşananların sonucunda büyük bir kavga çıktığını belirten Furkan Kırav, “30 bıçak yarası var. Öldüren kişi ablamın telefonunu başka yere atmış. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi. Kırav’ın ablası Müzeyyen Malak ise gözyaşlarıyla, “Onu öldüren en ağır cezayı alsın. Müebbet yesin, en ağır cezayı alsın” dedi.