Kardeşim, Adalet İstiyorum, Yetim Kaldık

BÜYÜK BİR ADALET TALEBİ

Erol Eğrek, 10 yıllık tazminatını almak için gittiği holding önünde kalabalık bir grup tarafından dövülerek hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Ağabeyi İbrahim Eğrek, ANKA’ya verdiği demeçte, “Arka tarafta linç edip, öldürene kadar dövmüşler.” ifadelerini kullanarak, “Bunu mu hak etti? Sokaktaki çocuklar için çikolata cebinde. Kediler için yem cebinde gezen bir çocuk. Bir tane aksini iddia eden karşısına çıkamaz.” dedi. İfade ettiği adalet talebi oldukça netti. Kızı Zehra Eğrek ise “Hepimizi yetim bıraktılar… Hiçbir şey değiştirmez, yürüyerek girmesi. Babam darp sonucu öldü.” sözleriyle acısını dile getirdi.

EĞREK AİLESİNİN YASLI GÖRÜŞLERİ

Dün öğle saatlerinde gittiği Çalık Holding binasında yaklaşık 10 görevli tarafından dövülen Erol Eğrek’in ailesi, ANKA’ya duygularını paylaştı. İbrahim Eğrek, kardeşinin öldürüldüğü anı anlattı: “Ayağıyla sapasağlam giden çocuk ceset olarak geldi. Dün beraber yemek yediğimiz kardeşim şu an musallada. Dört tane çocuğu kaldı. Bir eşi kaldı. Bunu kim karşısında duracak? Adalet istiyorum ben… Bunlardan büyük Allah var.” dedi. “Linç edip öldürene kadar dövmüşler.” diyerek yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

ADALİTİN KAYBOLUŞU

İbrahim Eğrek, “Bu dört tane çocuğunun hakkını yiyenler ne bu dünyada ne öbür dünyada rahat yüzü görmesinler.” diyerek tepkisini ortaya koydu. “Parayla her şey olmaz. Ben de ölene kadar onun yolunda gideceğim. Elbet bu devletin namuslu savcısı da var.” dedi. Dört çocuğun babası olan Erol’un yaşadığı şiddeti, “Hastaneden ölüsü geldi.” diyerek vurguladı. Kardeşinin geçmişken yalnızca sesi duyulsun diye mücadele ettiğini belirtti.

YETİM BIRAKILAN BİR AİLE

Kızı Zehra Eğrek, “Hepimizi yetim bıraktılar. Yani daha fazla ne söylenebilir ki?” dedi. Bu büyük kaybın ardında bırakılan evlatlarının geleceği konusunda endişesini dile getirdi. “Yürüyerek. Hadi diye video paylaşıyorlar. Şu an hastaneye. Ben az önce gasilhaneden cansız bedenini çıkarıp camiye getirdim. Hiçbir şey değiştirmez, yürüyerek girmesi. Babam darp sonucu öldü. Biz duysun babam darp sonucu öldü.” ifadeleriyle hissettiği acının derinliğini ifade etti.