Kardeşini Tüfekle Vurarak Öldürdü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Sağol Sokak’ta, saat 14.30 sıralarında korkunç bir olay gerçekleşti. Fikri Küçük, miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Küçük’e av tüfeğiyle ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saçmaların isabet ettiği İsmail Küçük, kanlar içinde yere yığıldı ve Fikri Küçük olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından İsmail Küçük’ü ambulansla önce ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne taşıdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Küçük, hayatını kaybetti.

FAİL YAKALANDI

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından Fikri Küçük’ü kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.