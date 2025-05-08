Kardeşini Vurduktan Sonra İntihar Etti

Olayın Gelişimi

İSTANBUL – Beyoğlu’nda, bir kişi tartıştığı kardeşini silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Kasap Hurşit Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, ağabey Kamer Karanfilyan, bilinmeyen bir sebepten dolayı kardeşi Murat Karanfilyan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Kamer Karanfilyan, kardeşini silahla vurdu.

Olay Sonrası Gelişmeler

Ağabeyi tarafından vurulan Murat Karanfilyan, olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra Kamer Karanfilyan, aynı silahla intihar etti. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde her iki kardeşin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenazelerin Adli Tıp Kurumuna Kaldırılması

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. İki kardeşin cenazeleri, gerekli işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın nedenleri ve detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.