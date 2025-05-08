Haberler

Kardeşini Vurduktan Sonra İntihar Etti

Olayın Gelişimi

İSTANBUL – Beyoğlu’nda, bir kişi tartıştığı kardeşini silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Kasap Hurşit Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, ağabey Kamer Karanfilyan, bilinmeyen bir sebepten dolayı kardeşi Murat Karanfilyan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Kamer Karanfilyan, kardeşini silahla vurdu.

Olay Sonrası Gelişmeler

Ağabeyi tarafından vurulan Murat Karanfilyan, olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra Kamer Karanfilyan, aynı silahla intihar etti. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde her iki kardeşin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenazelerin Adli Tıp Kurumuna Kaldırılması

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. İki kardeşin cenazeleri, gerekli işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın nedenleri ve detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mudanya’da Tiny House Yandı.

Mudanya'da bir tiny house yangın çıkarken, itfaiye ekipleri hızla müdahalede bulunarak alevlerin yayılmasını önledi. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.
Haberler

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Ara Seçim İçin Açıklama Yaptı

CHP Lideri Özgür Özel'in açıklamaları, ara seçim tartışmalarını alevlendirdi. Peki, ara seçim nedir ve en kısa zamanda nasıl gerçekleştirilebilir?

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.