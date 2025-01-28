Kardeşinin Odunla Öldürdüğü Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı

OLAY HAKKINDA BİLGİLER

Dün saat 17.30 sularında Gülşehir ilçesinin Karacaşar Mahallesi’nde bir olay gerçekleşti. Yılmaz Özer, kardeşi Alaattin Özer ile yolda karşılaştı. Alaattin Özer, kaldırımda bulunan odunu alarak ağabeyine saldırdı. Olayda Yılmaz Özer ağır yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekibinin müdahalesiyle Yılmaz Özer, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cinayet suçlamasıyla kardeşi Alaattin Özer gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde; Alaattin Özer’in kaldırımda yürürken yere düşen odunu alarak ağabeyinin yanına gidip dövdüğü anlar yer aldı. Yılmaz Özer, aldığı darbe sonrası yere yığıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.