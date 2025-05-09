Kardeşiyle Tartışıp İntihar Etti

BEYOĞLU’NDAN KORKUNÇ HABER

Beyoğlu’nda, bir evde iki kardeş arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan’ı silahla vurup ardından intihar etti. İki kardeşin cenazeleri gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olay, Dolapdere Mahallesi Kasap Hurşit Sokak’ta, 2 katlı bir binanın en üst katında gerçekleşti. Kardeşler arasında başlayan tartışma büyüdü ve Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan’ı silahla vurarak hayatına son verdi. Daha sonra Kamer Karanfilyan, aynı silahla kendi canına kıydı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla, olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontroller neticesinde iki kardeşin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE YANGIN PANİĞİ

Küçükçekmece’de bir beyaz eşya deposunda yangın çıktı ve çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın saat 01.00 sıralarında, Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki ikinci el beyaz eşya deposunda başladı. Alevlerin yükseldiğini gören esnaflar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay sırasında, binada yaşayanlar panik içinde dışarı koştu. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonunda alevleri söndürdü. Yangın sonucunda depodaki beyaz eşyalar büyük hasar gördü ayrıca binanın dış cephesi de zarar gördü. Ekipler yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalarına başladı.

Mahalle sakini Salih Kartal, “Burası ikinci el beyaz eşya dükkânı. Yangını gördüm, bütün mahalle aşağı indi. Binanın dış cephesi bayağı zarar gördü” şeklinde bilgi verdi. Yangının çıkışıyla ilgili farklı spekülasyonlar yürütülüyor.