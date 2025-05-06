Kardeşler Evlerinde Öldürülmüş Bulundu

SİVAS’TA ŞOK EDİCİ KATLETME OLAYI

Sivas’ta, anneleriyle yaşayan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler, evlerinde öldürülmüş halde bulundu. İki kardeşin kesici aletle hayatını kaybettiği belirlenirken, Melisa Şimşek’in ellerinin arkadan bağlı olduğu görüldü. Olayla ilgili polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Olay, saat 23.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi 58’inci Sokak’taki İdil Apartmanı’nın 12’nci katında ortaya çıktı. Uzun süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen anne A.Ş., geç saatlerde eve geldiğinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Evin içine girdiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek’i kanlar içinde hareketsiz buldu. Annenin çığlıkları üzerine, komşuları 112 Acil çağrı merkezine haber verdi. İhbar sonra polis ve sağlık ekipleri adrese yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kesici aletle boğazlarının kesildiği öğrenilen kardeşlerden Melisa Şimşek’in ellerinin arkadan bağlı olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı bir inceleme başlatırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.