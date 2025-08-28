Kardeşler Hastaneden Kaçmayı Başardı

Olayın Detayları Ortaya Çıkıyor

Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır, birkaç hafta önce kız kardeşi ve annesine yönelik sözlü tacizde bulunan kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldı. Olay sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan şüpheliler, 14 yaşındaki Taha Yahya Z. ve 17 yaşındaki Baddal Samet Z.’nin, kontrol amaçlı götürüldükleri hastaneden kaçtığı belirlendi. Kısa sürede yakalanan kardeşlerin, hastaneden neden kaçtıklarına dair verdikleri ifadede korktuklarını belirttiği biliniyor.

Şüphelilerin İfadeleri ve Savunmaları

Baddal Samet Z., “Benim üzerimde kana bulanmış elbiseler yoktu. Zaten bizim üzerimizdeki elbiseler polis tarafından alındı. Benden DNA incelemesi için kan örneği de alındı. Çivili sopaları yerde bulduk. Üzerinde çivi olduğunu görmedik.” şeklinde konuştu. Çevresinde bıçak olmadığını savunan Baddal Samet Z., “Karşı tarafın nasıl bıçaklandığını görmedim.” dedi. Diğer şüpheli Taha Yahya Z. ise, “Ben Baddal Samet ağabeyimle evde oturuyordum. Ahmet Emir ağabeyim Samet’i telefonla aradı; ‘koş beni öldürüyorlar’ dedi. Ağabeyim dışarı çıkınca ben de dışarı çıktım.” diye ifade verdi.

Olay Anı ve Suç Aleti İddiası

Taha Yahya Z., herhangi bir suç aletleri olmadığını, ancak yolda giderken bir çivili sopayı gördüğünü ve aldığını öne sürdü. “Ben aşağı doğru koştuğumda elimde sopa vardı ama yine de ailemi korumak amacıyla burger dükkanına girdim, içeriden siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım.” diyen Taha, olay yerine geldiğinde babasını yaralı bulduğunu açıkladı. “Zaten bıçağı olayda kullanmadım. Babamı aldım arabaya bindirdim. Ailecek eve çıktık. Ambulansı arayacaktık; o esnada eve polisler geldi. Babamı hastaneye polisler götürdü.” açıklamasında bulundu.

Zanlı, polislere herhangi bir eylemde bulunmadıklarını da belirtip kaçtıktan sonra eve gittiğini ifade etti.