Kardeşler Kırşehir’de Defnedildi

KARDESLERIN CENAZESI KIRŞEHİR’DE DEFNEDILDI

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı Necmiye Ayas ile ablası Nermin Ayas’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. İki kardeşin cenazesi, memleketleri olan Kırşehir’in Kaman ilçesine getirildi. Cenaze merasimi, Kaman Çarşı Camii’nde gerçekleştirildi ve Ayas kardeşlerin yakınları ile pek çok vatandaş bu törene katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Necmiye ve Nermin Ayas, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

AİLENİN YÜRÜYÜŞ YAPMA PLANI

Diğer yandan, Kaman’da yaşayan Necmiye Ayas’ın daha önce çatıdan düştüğü ve tedavi sürecini devam ettirmek üzere Sakarya’da yaşayan ablası Nermin Ayas’ın yanına gittiği öğrenildi. İki kardeşin, olayın yaşandığı akşam yürüyüş yapmak için dışarı çıktığı ve otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybettiği bildirildi. Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,